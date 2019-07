Mangelnder Klimaschutz : Viersens Grüne wollen alle Bebauungspläne ablehnen

Viersen Begründung: Die Stadtverwaltung lasse keine Ambitionen erkennen, Fragen des Klimaschutzes aufzugreifen.

Wenn am Montag, 8. Juli, der Viersener Ausschuss für Stadtentwicklung über diverse neue Bebauungspläne im Stadtgebiet zu entscheiden hat, wird die Fraktion der Grünen dagegen stimmen. Grund: Die Vorlagen der Stadtverwaltung ließen keine Ambitionen erkennen, Fragen des Klimaschutzes aufzugreifen und auf der kommunalen Ebene Maßnahmen zu ergreifen, mit denen Treibhausgase wie CO 2 eingespart werden. Martina Maaßen, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sagt: „In vielen Kommunen werden Baupläne inzwischen zukunftsweisend mit Blick auf den Klimawandel gestaltet. Die Stadt Viersen begnügt sich mit Absichtserklärungen und Kosmetik.“

Die Grünen fordern seit Jahren, bei neuen Bebauungsplänen viel stärker den Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel und weitere ökologische Aspekte zu berücksichtigen. „Nahezu jedes Mal hat uns die Stadt dann erklärt, dass das Verfahren bereits zu weit fortgeschritten sei, um noch grundlegende Änderungen vorzunehmen“, sagt Ludwig Mertens, für die Grünen sachkundiger Bürger in dem Fachausschuss. „Das wollen wir uns nicht länger gefallen lassen.“

Statt kleinteiliger und aus Sicht der Grünen technisch überholter Maßnahmen wie Blockheizkraftwerke mit fossilen Brennstoffen fordern sie klimaneutrale Gebäude auf dem neuesten technischen Stand. Auch der Baubeschluss zur Umgestaltung der Lange Straße in Dülken sollte nach Ansicht der Grünen noch einmal dringend überdacht werden. Die Verwaltung plant, die Straße zu öffnen und mit 22 Parkplätzen auszustatten. Parkplätze wurden inzwischen auch auf dem bis zum Frühjahr dieses Jahres autofreien Dülkener Alten Markt eingerichtet. Maaßen: „In anderen Städten werden Autos aus den Innenstädten verbannt, in Viersen machen wir die Rolle rückwärts und holen uns die Autos in die Innenstädte zurück.“ Auch vor dem Hintergrund, dass die Öffentlichkeit in Sachen Klimaschutz inzwischen deutlich sensibler reagiere, fordert Maaßen Politik und Verwaltung auf, noch einmal gründlich zu überlegen, bevor mit neuen Bebauungsplänen Tatsachen geschaffen werden, die auf Jahrzehnte hinaus nicht rückholbar seien.