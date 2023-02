Klimaschutz Viersens Grüne fordern Null-Müll-Konzept

Rund 400 Zero-Waste-Kommunen gibt es in Euro, darunter beispielsweise auch München. Dort verkauft der städtische Abfallbetrieb AMW in einem mehr als 1000 Quadratmeter großen Ladenlokal in der Innenstadt reparierte Elektrogeräte, die an den zwölf Recyclinghöfen gesammelt werden.