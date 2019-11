Klimaschutz in Viersen : Grüne fordern zusätzliche 190.000 Euro für mehr Photovoltaik

Vier weitere Anlagen sollen im kommenden Jahr auf städtischen Gebäuden installiert werden. Die Fraktionschefin sagt: „Das rechnet sich.“

Von ursprünglich 14 vorgesehenen Anlagen seien lediglich zehn realisiert worden, kritisiert die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Sie beantragt daher, die noch nicht errichteten vier Anlagen im kommenden Jahr in Betrieb zu nehmen und die Potenzialwerte für möglichst viele neue Photovoltaik-Anlagen an und auf städtischen Dächer und Fassaden sowie auf Freiflächen zügig zu ermitteln. Dafür fehle allerdings eine Stelle in der Verwaltung, nachdem im Vorjahr der städtische Energiemanager als „Klimaschutzmanager“ mit anderen Aufgaben betraut wurde. Maaßen: „Für die Aufgabe, den städtischen Energieverbrauch zu senken und das Eigenstromkonzept zum Beispiel mit Photovoltaik umzusetzen, braucht es unbedingt eine spezialisierte Fachkraft, die den Klimaschutzmanager unterstützt.“ Sie ist sich sicher: „Es wäre ein Signal in Richtung der für Klima-Themen sensibilisierten Öffentlichkeit, die sich über die Weigerung den Klimanotstand in Viersen auszurufen, doch sehr gewundert hat.“