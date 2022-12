Antrag in Viersen Mit Kampagne gegen Kippen

Die Viersener Grünen schlagen vor, die Plakate in einem kleineren DIN A4-Format zusätzlich gratis zum Beispiel an Ladenbesitzer abzugeben, die sich etwa durch einen Aushang in ihrem Fenster an der Kampagne beteiligen möchten. „Außerdem könnte die Stadt Viersen Sammelpartner eines Systems für die Sammlung und Verwertung von Zigarettenabfällen – wie etwa des Systems ,Tobacycle‘ – werden, das gesammelte Zigarettenstummel restlos zu einem Granulat verwertet, aus dem luftdicht verschließbare Behälter für das Tobacycle-Sammelsystem hergestellt werden“, ergänzen die Antragsteller Roth-Schmidt, Eirmbter-König und Heidelberger. Diese Sammelbehälter sollten dann, so die Idee, präsent im Stadtgebiet verteilt an Laternenmasten angebracht werden und die Viersener dazu animieren, ihre Zigarettenkippen dort zu entsorgen, anstatt sie auf die Straße zu werfen. „Dadurch würden der Stadt jährlich beträchtliche Entsorgungskosten erspart.“