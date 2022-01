Etatberatungen in Schwalmtal : Schwalmtals Grüne wollen Haushalt 2022 mittragen

Etatberatungen in Schwalmtal

Paul Lentzen kündigt an: „Wir werden den Haushalt mittragen.“ Foto: Bjoern Kesting

Schwalmtal Anders als beim Etat 2021 wollen die Schwalmtaler Bündnisgrünen den Haushalt 2022 mittragen. Dies ist ein Ergebnis der Haushaltsklausur.

Die Schwalmtaler Bündnisgrünen haben den ersten Teil ihrer Klausur zum Haushalt abgeschlossen; im März soll es weitergehen. „Es war ein konstruktiver Austausch über den Haushaltsplan 2022“, so Ortsvereins-Sprecher Paul Lentzen. Für die Grünen stehe fest: „Wir tragen den Haushalt mit“. Dieser wird am 15. Februar im Ausschuss und am 22. Februar im Rat Thema. 2021 hatten die Grünen den damaligen Etat abgelehnt.