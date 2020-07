Antrag in Niederkrüchten : Blutbuchen sollen Naturdenkmal werden

Die Blutbuchen auf dem Friedhof in Elmpt sind eine stattliche Erscheinung. Die Grünen wollen sie jetzt als Naturdenkmal eintragen lassen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Auf dem Friedhof in Elmpt stehen zwei Blutbuchen in voller Pracht. Um sie für die nächste Generation zu erhalten, wollen die Grünen die Bäume unter Schutz stellen lassen. Der Antrag ging an die Untere Naturschutzbehörde.

Zwei wunderbare, riesige Blutbuchen strahlen auf dem Elmpter Friedhof Kraft und Ruhe aus. Damit sie auch der nächsten Generation möglichst noch lange erhalten bleiben, hat Beate Siegers von den Elmpter Grünen angeregt, diese Buchen als Naturdenkmal eintragen zu lassen. Dazu haben die Grünen einen Antrag an den Kreis Viersen gestellt, genauer: an die Untere Naturschutzbehörde.

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz, Paragraf 28, gilt: Naturdenkmäler sind rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur oder entsprechende Flächen bis zu fünf Hektar, deren besonderer Schutz erforderlich ist – entweder aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit.

info Der Mutterbaum stammt aus Thüringen Die Blutbuche ist eine Mutation der Rotbuche. Das Fehlen eines Enzyms führt zur Rotfärbung. Die sogenannte Mutterblutbuche von 1690 stammt aus dem Possenwald nahe der Stadt Sondershausen in Thüringen. Die systematische Zucht und Ausbreitung begann im 19. Jahrhundert.

Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmals führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten.

„Wir haben sehr wenige alte Bäume hier, und die beiden sehen wunderschön aus und werden auch meiner Meinung nach gut gepflegt“, sagt Beate Siegers (58). Der Förster nimmt an, dass die mindestens 170 Jahre alten Bäume wahrscheinlich bei der Errichtung der Friedhofsanlage gesetzt wurden.

Nicht nur die Farbgebung der Blutbuchen fällt auf, auch ihr Umfang ist einfach beeindruckend schön. „Wir wollten nun dafür sorgen, dass die Bäume auf lange Zeit hinweg einen Schutz bekommen. Wer weiß, was in einigen Jahren hier womöglich geplant wird“, sagt Beate Siegers.

Die Elmpter Grünen haben darum einen Antrag auf Anerkennung als Naturdenkmal bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen gestellt. Dort muss nun geprüft werden, ob die beiden Bäume die Kriterien zur Anerkennung erfüllen.

Dass es auch anders gehen kann, beschreibt Beate Siegers anhand des Schicksals von zwei Eichen in der Nähe des Kindergartens an der Alten Zollstraße in Elmpt. „Die waren auch alt und sehr schön, aber sie störten dort und wurden weggemacht“, berichtet Beate Siegers.

Damit dies den Buchen nicht irgendwann auch einmal passiert, kam die Idee, sie als Naturdenkmal eintragen zu lassen. „Diese beiden etwa 170 bis 200 Jahre alten Blutbuchen auf dem Elmpter Friedhof sind aufgrund ihres Alters und ihres Erscheinungsbildes von besonderer Attraktivität und prägen mit ihrer dunklen Belaubung den Friedhof in Elmpt. Bäume dieser Altersklasse sind in unserer Gemeinde generell sehr selten.

Darüber hinaus ist ihr Erhalt neben dem ökologischen Wert auch als Naturschönheit-Ensemble in der Ortslage Elmpt unverzichtbar. Beide Bäume sind trotz der anhaltenden Dürre der letzten Jahre noch komplett belaubt, so dass ihr Erhalt auch unter den Auswirkungen des Klimawandels gelingen kann“, begründen die Grünen ihren aktuellen Antrag beim Kreis Viersen.