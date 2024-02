Antrag in Brüggen Grüne wollen niedrigeren Schwellenwert für die Straßenbeleuchtung

„Mehr Licht!“ sollen die letzten Worte des sterbenden Dichterfürsten Goethe gewesen sein. Der Wunsch der Grünen in Brüggen zielt in die andere Richtung. Der Gemeinderat soll sich am 27. Februar mit einem Antrag der Partei beschäftigen, der fordert, die Straßenbeleuchtung in Brüggen erst bei einem Grenzwert von fünf Lux Tageslicht einzuschalten. Das soll Stromverbrauch und Kosten senken.