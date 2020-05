Corona-Krise in Brüggen : Grüne: Gutscheine statt Steuersenkung

Brüggen Besser ein Gutschein über 30 Euro statt niedrigere Grundsteuern: So lautet ein Vorschlag der Brüggener Bündnisgrünen für die nächste Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstag, 28. Mai.

Statt niedrigeren Grundsteuern schlagen die Bündnisgrünen vor, Gutscheine zu verteilen: „An alle Einwohner mit Erstwohnsitz in Brüggen wird je ein zeitlich befristeter Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro ausgegeben.“ Der Gutschein solle bei allen Unternehmen mit Firmensitz in Brüggen eingelöst werden können, die ihn akzeptieren. Außerdem könne der Gutschein auch an gemeinnützige Vereine mit Vereinssitz in Brüggen gespendet werden. Die Unternehmer und Vereine können sich den Gegenwert der Gutscheine von der Gemeindekasse auszahlen lassen.