„Grüne im Rat der Stadt Viersen“ „Ein großes Parkhaus hinter dem Bahnhof ist überflüssig“

Dohmen Es droht die Haushaltssicherung, und die bisher vorliegenden Änderungslisten erhöhen die Gefahr noch weiter. Seit der Haushaltseinbringung ist das Minus auf 10,2 Millionen Euro in diesem Jahr angewachsen. Zum Beispiel, weil die Geschwisterkindregelung beibehalten wird. Allein das belastet in diesem Jahr den Haushalt mit mehr als 230.000 Euro. Und in den Folgejahren steigt die Gefahr noch weiter, in der Haushaltssicherung zu landen.