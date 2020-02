Neues Wohnen in Viersen : Grüne beantragen „Tiny House“-Siedlung

Info

Seit vergangenem Jahr gibt es bereits eine kleine Tiny-House-Siedlung in Viersen-Dülken. Die 29-jährige Lena Henke bietet auf dem Hof ihrer Eltern in Dülken – umgeben von Ponys, Schafen, Hunden und Hühnern – tiergestützte Jugend- und Familienhilfe an. Drei Jugendliche leben in Tiny Houses auf dem Hof, werden dort von Henke und ihrem Team im Auftrag verschiedener Jugendämter in ein selbstständiges Leben begleitet. 2019 war Henke mit dem Konzept ihres Unternehmens FamCare für den Gründerpreis NRW nominiert. Jetzt möchte sie ein Tiny-House-Dorf in Mönchengladbach schaffen, aber anders als in Dülken: „Es soll nicht nur für Jugendliche sein“, sagt Henke. Sie favorisiert eine Gemeinschaft, in der Menschen aller Altersgruppen leben.