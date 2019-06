Schwalmtal : Neuer Gemeindesportverband

Ingolf Ropohl von VSF Amern ist als Vorsitzender des Stadtsportverbandes im Gespräch. Foto: Ahlen, Heike (hah)

Schwalmtal Heute Abend ist die Gründungsversammlung im Rathaus in Waldniel.

In der Gemeinde Schwalmtal steht die Gründungsversammlung eines Gemeindesportverbandes an. Gemeinsam mit dem Kreissportbund Viersen soll die Aufgabe des neuen Verbandes sein, den organisierten Sport in der Kommune zu fördern.

Da es in Schwalmtal noch keinen Gemeindesportverband gibt, wurde vor einiger Zeit die Initiative zur Neugründung des Gemeindesport-verbandes Schwalmtal ergriffen. Nach mehreren Treffen und intensiven Diskussionen ist nun die Gründungsversammlung am Mittwoch, 19. Juni, um 19.30 Uhr im Rathaus in Waldniel, Markt 20. Als Vorsitzender ist Ingolf Ropohl im Gespräch, der bisher als Sprecher die Interessen des Gremiums sporttreibender Vereine (das am 19. Oktober 2020 50 Jahre alt geworden wäre) vertreten hat. Gewählt werden auch ein stellvertretender Vorsitzender, Geschäftsführer und Kassierer.

Die Entscheidung zur Gründung fiel nicht einfach so, sondern es gibt hierfür gute Gründe: Die Stimme der Sportvereine in Schwalmtal braucht ein verlässliches und von Politik und Verwaltung akzeptiertes Gremium. Nur gemeinschaftlich lässt sich in der Sportentwicklung in Schwalmtal etwas bewegen. Die Vertreter des künftigen Gemeindesportverbandes wollen regelmäßig über Herausforderungen im Vereinsalltag austauschen und zusammen Lösungen und gemeinsame Aktivitäten entwickeln.