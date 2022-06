Trauer in Viersen : Helena Siemes hatte sich große Verdienste um die niederrheinische Mundart erworben

Viersen Helena Siemes, Gründerin des Arbeitskreises „Mundart“ im Verein für Heimatpflege Viersen sowie des Schüler-Vorlesewettbewerbs in Mundart, ist tot.

Wie der Ex-Vereinsvorsitzende Albert Pauly mitteilt, starb die 86-Jährige am 8. Juni. Die Professorin für Ästhetik und Kommunikation habe in Zusammenarbeit mit Gerd Philips und dem Heimatverein die Bücher „Durch das Jahr, Feste und Bräuche am Niederrhein“, „Kindheit am Niederrhein“ und „Nachbarschaften und Geselligkeit am Niederrhein“ herausgegeben.