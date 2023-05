Grünanlage in Viersen Bald Baustart im Alten Tierpark

Noch immer sind mit Kordeln an den Stämmen der Bäume, die mitten im Alten Tierpark stehen, hölzerne Schutzengel befestigt. Mitglieder der Gruppe Parents for Future hatten sie vor einigen Monaten angebracht. Ebenso wie mehrere Anwohner hatten sie versucht, zu verhindern, dass die Grünanlage nach den Plänen der Stadt Viersen umgestaltet wird. Nun beginnen bald die Bauarbeiten. „Ende April ist der Auftrag an den Garten- und Landschaftsbau Frissen und Zohren aus Niederkrüchten vergeben worden“, sagt Christoph Vitt, Leiter des städtischen Ingenieurteams für Verkehrs- und Freianlagen. Das Team habe sich erstmal orientieren müssen. Bis es mit der Neugestaltung starten kann, wird es aber wohl noch ein paar Wochen dauern.