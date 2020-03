Familienleben in Brüggen : Großtagespflege statt Gaststätte

Brüggen Seit vier Jahren ist die Traditionsgaststätte Optenplatz geschlossen. In den umgebauten Räumen bietet das Ehepaar Silke und René Kleefeld Betreuung für bis zu neun Jungen und Mädchen. Ab dem Sommer gibt es noch freie Plätze.

Laut Angaben des .Kreisjugendamtes sieht der Bedarf und das Platzangebot in Brüggen so aus: Insgesamt fehlen für das Kita-Jahr 2020/21 fünf Betreuungsplätze. Die benötigten 16 Plätze für Kinder im Alter von unter und einem Jahr stehen in Tagespflege zur Verfügung. Für Ein- bis Zwei-Jährige gibt es 15 Plätze in Kitas und 26 bei Tageseltern. Für Zwei- bis Drei-Jährige gibt es einen Überschuss von drei Plätzen: 108 Plätze gibt es in Kitas, 18 in Tagespflege. Für die 461 Über-Drei-Jährigen, die einen Kita-Platz brauchen, gibt es 452 Plätze; es fehlen neun Plätze in Kitas.