Großprojekt in Schwalmtal Spatenstich für neuen Kunstrasenplatz

Es ist ein Bauvorhaben, dem man in Schwalmtal einiges an Beachtung schenkt: „Der neue Kunstrasenplatz ist in diesem Jahr eins der größten Projekte in der Gemeinde“, sagte Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) am Dienstag beim offiziellen Spatenstich. Endlich beginnt der Bau des zweiten Kunstrasenplatzes auf dem in die Jahre gekommenen, nicht mehr bespielbaren Aschenplatzes am Waldnieler Dr.-Ernst-van-Aaken-Stadion, nachdem nun auch die naturrechtlichen Probleme in diesem Gelände ausgeräumt sind. „Wir durften vorher nicht roden. Die Genehmigung bekamen wir nun doch früher, weil sonst der 1. Oktober das Stichdatum für diese Arbeiten gewesen wäre und sich das Ganze noch mehr verschoben hätte“, sagte Christian Reiners, Vorsitzender des SC Waldniel. Die Platzerneuerung kostet insgesamt mehr als eine Million Euro.