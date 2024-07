Street Food Festival in Viersen Ein kulinarischer Weltgruß

Auch wenn sich das Wetter eher bedeckt präsentierte, so zieht die Eventagentur „tat&drang“ ein positives Resümee vom nunmehr fünften Street Food Festival im Viersener Casinogarten. „Der Freitag lief ruhig an, was aber normal ist. Dafür, dass das Wetter am Starttag gar nicht mitspielte und wir uns mit Regen konfrontiert sahen, hatten wir aber über 500 Besucher“, sagt Mike Offholz von der Eventagentur.