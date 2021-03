Corona im Kreis Viersen : Großes Testzentrum nimmt Betrieb auf

Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig: Beim Drive-in-Schnelltest an der Vorster Straße in Alt-Viersen kann man in seinem Auto sitzen bleiben. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen An mehr als 30 Standorten können sich Bürger gratis aufs Coronavirus testen lassen. An diesem Dienstag nimmt das größte Testzentrum im Kreis seinen Betrieb auf. Bis zu 1000 Testungen sind dort pro Tag möglich.

Wenn am nächsten Montag die Außengastronomie wieder öffnen darf, wird die Nachfrage nach den Gratis-Corona-Schnelltests vermutlich sprunghaft steigen. Denn Platz nehmen darf nur, wer ein aktuelles negatives Schnelltest-Ergebnis vorweisen kann. In zahlreichen Apotheken und Arztpraxen können sich die Einwohner des Kreises Viersen mittlerweile kostenlos auf eine Sars-CoV-2-Infektion testen lassen; mehr als 30 Standorte in den neun kreisangehörigen Städten und Gemeinden stehen aktuell auf der Liste der vom Gesundheitsamt des Kreises Viersen beauftragten Teststellen. Von Dienstag an nimmt mit dem Testzentrum Viersen die größte Testeinrichtung im Kreis ihren Betrieb auf.

Die Schnelltests Laut Verordnung hat jeder Bürger Anspruch auf „mindestens einen Schnelltest pro Woche“. Es dürfen also mehrere in Anspruch genommen werden.

Und so funktioniert der Corona-Schnelltest im größten Testzentrum im Kreis Viersen: Auf der Internetseite www.testzentrum-viersen.de hinterlegt man seine Daten. Abgefragt werden Name, Anschrift, Geburtsdatum und eine Handynummer oder E-Mail-Adresse. „Die Daten liegen geschützt auf dem Server eines Testlabors“, erläutert Tappiser. Kurz darauf erhält man einen QR-Code auf sein Smartphone oder per E-Mail. „Den QR-Code muss man am Eingang vorzeigen, dann darf man aufs Gelände fahren“, erklärt Tappiser. Das Testzentrum befindet sich auf einem Firmengrundstück an der Vorster Straße 47.