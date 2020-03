Hilfsaktion in Schwalmtal : Mit Stammzellen ein Leben retten

Viele Menschen kamen am Samstag ins Waldnieler Pfarrheim zur Typisierungsaktion, die Bruderschaften und Sportvereine organisiert hatten. Viele nahmen auch weitere Wattestäbchen für Familienmitglieder und Kollegen mit. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viele Menschen kamen zur Typisierungsaktion. Sie wollen Thomas Wilms helfen, der an Leukämie erkrankt ist.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Im Pfarrheim in Waldniel herrscht am Samstag reges Leben. Unaufhörlich kommen Menschen, füllen Formulare aus und fahren sich mit einem Wattestäbchen durch die Innenwangen. Nach einigen Minuten stecken sie das Wattestäbchen auf eine Karte, legen sie in einen Briefumschlag und sind fertig. Alle haben ein Ziel: sich für eine Knochenmarksspende registrieren zu lassen. Es ist ein Zeichen größter Solidarität und Zusammengehörigkeit, das sie dort abgeben.

„Das ist ein Aufwand von fünf Minuten und damit kannst Du ein Leben retten. Das ist kein Hexenwerk“, sagt Lars Wolters aus Niederkrüchten. „Wenn ich jemandem damit helfen kann, dann mach ich das“, sagt auch Paula Lunden. Sie ist 18 und damit die jüngste unter den potenziellen Spendern. Zugelassen zur Registrierung sind Menschen zwischen 18 und 55 Jahren. Die meisten potenziellen Spender haben sich bereits darüber informiert, wie es nach der Registrierung weiter geht. Aus dem Wangenabstrich werden die wesentlichen Gewebemerkmale typisiert und man wird in das Register aufgenommen. Sollte ein Spender für einen Leukämie-Erkrankten in Frage kommen, werden nach weiteren Untersuchungen Stammzellen entnommen. Das kann durch eine Blutabnahme oder eine Knochenmarksentnahme aus dem Beckenkamm geschehen.

Info Hoffnung auf Heilung mit Stammzellenspende Datenbank Weltweit gibt es 36 Millionen Registrierte, davon drei Millionen in Deutschland. Diese Zahl reicht nicht aus. Denn einen passenden Partner zu finden, ist selten. Noch immer findet jeder zehnte Patient keinen passenden Spender. Leukämie Jährlich erkranken 12.000 Menschen an Leukämie.l Für viele von ihnen ist eine Stammzellentransplantation die einzige Hoffnung auf Heilung.

„Für mich ist das wesentlich weniger bedrohlich als für jemanden, der die Krankheit hat“, meint Wolters dazu. „Es kommt doch auf einen Piekser nicht an, wenn man damit ein Leben retten kann“, sind sich Nadine Claßen und Mike Sachsenhausen einig. „Die Bereitschaft, sich für eine Stammzellenspende typisieren zu lassen, ist einfacher, wenn man den Erkrankten kennt“, meint Julia Grün. „Es ist so eine einfache Sache, um jemandem sein Leben zu schenken“, betont Nadine Bohnen. „Eine Selbstverständlichkeit.“ Auch Katrin Schiffers kennt Wilms über einige Ecken. „Mein Bruder hat wie er auch vier kleine Kinder. Wenn er betroffen wäre, würde ich mir auch wünschen, dass viele kommen und helfen.“ Ute Perlick-Doby ist nachdenklich: „Man hat so viele Termine, da ist das in der Regel nicht im Fokus. Aber wenn eine Typisierung vor der Haustür stattfindet, bietet sich es an, mitzumachen.“

Seitdem bekannt ist, dass ihr Freund Thomas Wilms erneut an Leukämie erkrankt ist und nur durch eine Stammzellenübertragung eine Chance auf Heilung hat, haben die Männer der St.-Magdalena-Schützenbruderschaft mit Bruderschaften und Sportvereinen die Typisierungsaktion ins Leben gerufen. Einer der Organisatoren ist Georg Küppers, erster Vorsitzender der Bruderschaft. Die Wattestäbchen, mit denen der Wangenabstrich genommen wird, bekam er von der Uniklinik Düsseldorf. „Sie sind kostenlos, aber wir werden der Klinik eine Spende zukommen lassen.“ Für das Labor kostet eine Typisierung schließlich 40 Euro. Freddy Quade und André Simons gehören zu denen, die die Formulare und Wattestäbchen ausgeben. Sie sind Schützenbrüder von Wilms. Nein, Skepsis oder irgendwelche Bedenken haben sie von keinem Besucher erfahren. Stattdessen: große Dankbarkeit. „Die Leute sind froh, dass wir das machen“, sagt Quade. „Wir bekommen ein schönes Feedback. Einer schlug sogar vor, dass wir einen von uns vor dem Netto-Supermarkt gegenüber postieren sollten, der noch mehr Leute reinholt.“

Thomas Wilms aus Waldniel leidet an Leukämie. Foto: Wilms