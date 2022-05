Mobilität im Kreis Viersen : Große Nachfrage nach den Neun-Euro-Tickets

Viersen Seit einer Woche ist das Neun-Euro-Ticket erhältlich. Allein die NEW mobil und aktiv verkaufte bisher rund 3.000 Monatskarten in Viersen.

Die Nachfrage nach dem Neun-Euro-Ticket in Viersen ist groß. „Stand Sonntag, 29. Mai, haben wir knapp 3000 Neun-Euro-Tickets in Viersen verkauft“, erklärte ein Sprecher der NEW mobil und aktiv. „Den Großteil davon haben Kunden in unserem Kundencenter erworben.“ In der Nachbarstadt Mönchengladbach verkaufte die NEW knapp 18.500 Neun-Euro-Tickets.

Wolfgang Opdenbusch, Geschäftsführer der NEW mobil und aktiv, erklärte: „Die Verkaufszahlen liegen tatsächlich über dem, was wir erwartet haben.“ Seit vergangenem Montag wird das Ticket verkauft. Seit Mitte vergangener Woche bietet die NEW mobil und aktiv das Ticket auch digital in ihrer App zum Kauf an. Fahrgäste erhalten es aber auch in den NEW mobil Kunden-Centern und in den Vorverkaufsstellen. In den NEW-Bussen können Kunden das Ticket nicht erwerben.