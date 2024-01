Aktion in Viersen Polizei kontrolliert massenhaft Autofahrer

„Sonderkontrolltag“ nennt die Viersener Polizei den Donnerstag, 18. Januar. Denn an diesem Tag hat sie mehr als 300 Fahrzeuge angehalten und die Insassen überprüft, um so gegen Eigentumsdelikte in der Region vorzugehen. Wie die Polizei erst am Montag, 22. Januar, mitteilte, kontrollierten die Einsatzkräfte bei der Großaktion mobil und an eigens eingerichteten Anhaltestellen verstärkt Personen und Fahrzeuge.