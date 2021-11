Feuer im Gewerbepark in Viersen : Kriminalpolizei ermittelt nach Großbrand in der Alten Manufaktur

Viersen Im Gewerbepark an der Vorster Straße brach am frühen Samstag ein Brand aus. Großeinsatz für die Viersener Feuerwehr, die ihre Löscharbeiten erst am Sonntag beenden konnte. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Der erste Notruf ging am Samstag um 5.25 Uhr ein. In der Alten Manufaktur in Viersen war am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Dort brannte eine Lagerhalle, die Teil eines etwa 25 mal 50 Meter großen Komplexes ist. Der gesamte Gewerbepark, der aus zahlreichen aneinander gebauten Teilen besteht, umfasst mehr als 30.000 Quadratmeter. Der betroffene Komplex ist in sieben Einheiten unterteilt, von denen drei vermietet sind. In den nicht vermieteten Bereichen werden vielfältige Gegenstände gelagert. Unter anderem dienen sie als Altlager für Möbel. Lager für Gefahrgüter oder giftige Stoffe seien in dem Industriekomplex aber nicht untergebracht. Die Rettungskräfte der Feuerwehr waren bis Sonntag im Einsatz.