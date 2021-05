In Niederkrüchten : Erneut Verzögrung auf Großbaustelle Goethestraße

In Niederkrüchten

Zwei Straßen an der Baustelle sind bereits freigegeben. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Seit November 2019 ist die Goethestraße gesperrt. Der Knalabau verzögerte sich immer wieder. Schon mehrfach war das Ende der Arbeiten angekündigt. wie es jetzt weitergeht.

Allerdings ist die Baustelle noch immer nicht vollständig fertig. Dies teilte Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) mit. Nach zahlreicher Kritik im sozialen Netzwerk Facebook zum aktuellen Zustand der Kreuzung erklärte er: „Der Kreuzungsbereich ist sichtbar noch nicht fertig. Bei den Arbeiten wurde festgestellt, dass eine weitere kleine Schachtanlage auf der Hauptstraße nahe an der Kreuzung ausgetauscht werden muss.“ Dazu werde die Kreuzung für rund zwei Tage gesperrt. Die Anlage solle Anfang Juli geliefert werden und in den Sommerferien an einem Wochenende eingebaut werden, erst danach folge der finale Asphaltüberzug.