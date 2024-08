Fastfoodtest in Viersen Einmal Hähnchendöner „mit alles“

Der Döner ist das beliebteste Fast Food von uns Deutschen – das ergab zumindest eine Studie im Jahr 2022. Die Brottasche gefüllt mit Fleisch, Salat und Saucen hatte damit die Currywurst vom Thron gestürzt. In Viersen gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, einen Döner zu bekommen. Zwei davon liegen in direkten Nachbarschaft auf der Hauptstraße. Von der Fußgängerzone kommend an der großen Sparkasse vorbei, kommt zunächst auf der linken Seite der „Grillpalast“. Keine 100 Meter weiter liegt rechts das „Haus des Döners“. Bei dieser Nähe stellen wir die Frage: Wo gibt es den besseren Döner.