In einem kleinen Wäldchen an der Swalmener Straße pflanzten die Schüler insgesamt 1500 Bäume. Der Naturpark Schwalm-Nette führt den internationalen Baumplanztag bereits seit 1994 durch. Foto: Joerg Knappe

Grenzland Nach einwöchiger Verzögerung wegen Sturm „Eberhard“ lud der Kreis am Donnerstag zum internationalen Baumplanztag ein. Deutsche und niederländische Schüler pflanzten gemeinsam in einem Wäldchen neue Bäume.

Anschließend gilt es aber noch, ein deutsch-niederländisches Quiz zu lösen. Gefragt wird etwa: Was bedeutet „Meinweg“? Nenne ein Dorf, das zum „Meinweg“ gehörte. Aus welchem Holz werden Holzschuhe hergestellt? Suche ein Birkenblatt und ein Eichenblatt. Oder auch die Frage, welche Verhaltensweisen im Nationalpark verboten sind. Nach diesem Quiz, bei dem jeder Gruppe ein Helfer zur Seite stand, werden an die 77 Schüler dann 1500 Europäische Lärchen verteilt. „Im Rahmen des Sachunterrichts haben wir mit den Kindern ein Arbeitsheft durchgenommen. Was ist der Meinweg und wie soll es hier zukünftig aussehen, was ist der Unterschied zwischen einem Mischwald und Nadelwald“, berichtet die Lehrerin Julia Naus der Klasse 4a. Gemeinsam mit der Klasse 4b wurde eine Klassenfahrt in die Eifel unternommen. „Dort haben die Kinder schon viel mitbekommen, wie sich die Natur wandelt. Sie sind schon sehr sensibilisiert, was den Klimawandel und den Naturschutz betrifft“, weiß Lehrerin Petra Bors. Froh sind beide Pädagoginnen, dass die Schüler sehr naturverbunden seien und noch viel Zeit draußen verbrächten.