Heimatreporter Grenzland Preisgeld und Spenden erfreuen die Empfänger

Zusätzlich zu einer Weihnachtsspende des Entsorgungsunternehmens EGN in Höhe von 1500 Euro hat sich der Förderverein der Wohngruppe „Gemeinsam (er)leben“ in Niederkrüchten über eine Zuwendung von 1000 Euro gefreut. Die Inhaberin der Schwanen-Apotheke in Niederkrüchten, Kornelia Steeger, hatte nach Angaben des Vereins vor einigen Monaten eine Spendenaktion gestartet. In allen vier Apotheken seien dafür selbst gebastelte Spardosen aufgestellt worden. Kunden und auch Mitarbeiter spendeten fleißig, Steeger stockte den Ertrag noch einmal auf, sodass die 1000 Euro zusammenkamen. Diese Spende will der Förderverein für den Personenwagen verwenden, den die Wohngemeinschaft nutzt.