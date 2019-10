Grenzland : Noch keine gemeinsame Abfalllösung

Der Kreis will die Müllentsorgung für die Grenzlandkommunen übernehmen. Brüggen und Niederkrüchten haben die Entsorger-Verträge aber verlängert. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Grenzland Der Niederkrüchtener Finanzausschuss beschäftigt sich mit dem Vorschlag des Kreises Viersen, die Abfallsammlung zu übernehmen - nicht nur für Niederkrüchten, sondern auch für Schwalmtal und Brüggen.

Der Kreis Viersen will in den drei Gemeinden Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten die Abfallsammlung übernehmen. Doch das wird dauern. Am Dienstag, 29. Oktober, steht das Thema im Finanzausschuss in Niederkrüchten auf der Tagesordnung.

Ursprünglich sollte, so der Vorschlag des Kreises Viersen, die Übertragung ab 2021 erfolgen. Das wird nicht geschehen. „Dafür müsste man ein einheitliches System in allen drei Gemeinden einführen“, sagt Reinhardt Karner, Mitarbeiter des Fachbereichs für Bauen, Planung und Umwelt der Gemeinde Niederkrüchten. Dies sei eine der Hürden, die eine so schnelle Umsetzung wie ursprünglich geplant nicht möglich machen.

Nach einer Analyse hält der Kreis eine Zusammenarbeit insbesondere für die drei Westkommunen für lohnenswert, da dort aufgrund sehr großer Gemeinsamkeiten bei Vertragslaufzeit, Behälterbestand und Abfuhrrhythmen sowie Kosten- und Siedlungsstruktur die höchsten Synergieeffekte zu erwarten seien. „Für die Bürger würde dies keine spürbaren Veränderungen bedeuten“, so ein Sprecher des Kreises. Bis jetzt sammelt der Kreis noch für keine Kommune die Abfälle ein.

Schwalmtal habe sich in seinem zuständigen Ausschuss grundsätzlich für die Übertragung ausgesprochen. In Brüggen und Niederkrüchten laufen noch Überlegungen. Der ABV sei, so der Sprecher, weiterhin gesprächsbereit und wartet die Beratung in den Gemeinden ab. Der nächste grundsätzlich mögliche Termin wäre der 1. Januar 2023.

Die Gemeinde Brüggen lehnte am 3. Juli die Übertragung der Aufgaben an den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (AVB) ab. Zu den Kritikpunkten in Brüggen gehörte etwa, dass die Burggemeinde bei einer Abgabe ihre Entscheidungsfreiheit verliere: Sie könne Aufgaben nicht mehr ausgestalten und über die Höhe der Gebühren entscheiden. Außerdem könne der Kreis Viersen nicht verbindlich zusichern, dass die vom ABV erwarteten Einsparungs- und Synergie-Effekte auch tatsächlich eintreten.

Die Mitglieder im Brüggener Gemeinderat entschieden damals einstimmig, die Abfallsammlung und -beförderung nicht an den Kreis Viersen abzugeben. Stattdessen sollten die bestehenden Verträge verlängert werden. Gleichwohl sollten bei den Bürgermeister-Gesprächen über die interkommunale Zusammenarbeit „alternative Möglichkeiten einer gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung mit Schwalmtal und Niederkrüchten“ erörtert werden.

In Schwalmtal gibt es zwar grundsätzliche Zustimmung, aber vorerst ist die Entscheidung gefallen, den bestehenden Vertrag zur Müllentsorgung mit dem Unternehmen Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) zu verlängern. Er bleibt bis 31. Dezember 2022 bestehen. Die Gemeinde müsste sonst bis 31. Dezember 2020 kündigen. Doch mit dieser Verlängerung bleibt in Schwalmtal noch Zeit.

Und so soll es in Niederkrüchten weitergehen: In Gesprächen über die Zusammenarbeit zwischen den drei Kommunen sollen in der Sitzung des Niederkrüchtener Finanzausschusses alternative Möglichkeiten für eine Aufgabenteilung mit Brüggen und Schwalmtal erörtert werden, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Die Abfallentsorgung in allen drei Gemeinden gemeinsam aufzustellen, bleibe weiterhin attraktiv, sagt auch Reinhardt Karner. „Wenn sich alle Gemeinden zusammenschließen und sich gemeinsam auf dem Markt positionieren, bietet man einem Dienstleister nicht 15.000 oder 20.000 Einwohner“, sagt Karner. Durch einen vereinten Auftritt sei es möglich, Geld zu sparen. Bei knapp 1,2 Millionen Euro liegen die Gesamtkosten für die Abfallentsorgung in Niederkrüchten insgesamt. Pro Einwohner waren die Kosten für 2019 (76,92 Euro) im Vergleich zu 2018 (73,13 Euro) um 3,79 Euro gestiegen.