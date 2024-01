Engagement für Kinder Schulkinder spenden, Sternsinger sammeln

(RP) Mit den Worten „Wir kommen daher aus dem Morgenland…“ überbringen die Sternsinger in diesen Tagen wieder den Segen Gottes. Auch in Niederkrüchten waren viele Mädchen und Jungen, gewandet als kleine Könige, unterwegs. Die Spendensammlung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Auch im Elmpter Rathaus waren die Sternsinger zu Gast. Nach einem Lied erklärten sie den Hintergrund der aktuellen Sammlung, sprachen den Segen und schrieben diesen beim Rundgang durch das Rathaus an verschiedenen Stelle mit Kreide an. Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) empfing die Jungen und Mädchen gemeinsam mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Beate Siegers, dem stellvertretenden Bürgermeister Heinz Wallrafen und dem Team der Verwaltung. Wassong dankte ihnen und ihren Begleitern für ihr Engagement sowie für die gesamte Organisation rund um die Aktion. Als Dankeschön und zur Wegzehrung verteilte der Verwaltungschef Süßigkeiten an alle Kinder.