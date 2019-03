Sozialdemokraten im Grenzland: Jusos im Westkreis machen sich für Europa stark

Grenzland Thema des Abends war „Europa ist die Antwort.“ Jens Geier, Mitglied des Europaparlaments, kam dafür in die Burg Brüggen.

Philipp Lorenzo, Vorsitzender der Jusos Westkreis, stellte von Anfang an klar, dass Europa eine wichtige Bedeutung für Deutschland habe. Brisante Themen wie den Klimawandel könne man nicht allein lösen, sondern nur gemeinsam. Udo Schiefer kündigte mit Blick auf die Europawahl an, dass man sogar von einer Schicksalswahl sprechen könne: „Der Motor läuft langsam an, aber wir werden dafür sorgen, dass er auf Touren kommt.“

Eine der behandelten Fragestellungen beschäftigte sich mit Europas Jugend und der hohen Arbeitslosigkeit in einigen Ländern. Geier plädierte dafür zu sorgen, dass junge Leute angestellt werden. Auch Programmen wie Erasmus stehe er sehr positiv gegenüber. „Durch das Leben im Ausland wird der Horizont erweitert, und es kann eine Entwicklung zu richtigen Europäern erfolgen.“ Auf die Frage nach dem starken sozialen Gefälle zwischen den EU-Ländern sprach er sich dafür aus, für Systeme zu kämpfen, die dies ausgleichen. Ein Mindestlohn in jedem Staat sei beispielsweise ein Anfang.

Mit Blick auf die besondere Stellung als Grenzregion betonte Schiefner die Selbstverständlichkeit heutzutage, freie Grenzen in die Niederlande zu nutzen. Ein Problem sei in diesem Zusammenhang, die Anerkennung von Ausbildungen in Deutschland, die in den Niederlanden absolviert wurden. Beispiel sei der Beruf des Krankenpflegers, der in der Bundesrepublik nicht als Fachkraft, sondern lediglich als Helfer anerkannt werde.