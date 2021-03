Kirchliches Leben im Grenzland : Hungertuch mit gebrochenem Fuß eines Demonstranten

Das gestaltete Hungertuch der Pfarrgemeinden St. Martin und St. Bartholomäus Niederkrüchten auf Grundlage des Misereor-Bildes. Foto: Sartingen-Ludwigs

Schwalmtal/Niederkrüchten Eine besondere Aktion gestalteten 28 Teilnehmer aus Schwalmtal und Niederkrüchten. Das Misereor-Hungertuch wurde zerschnitten, individuell künstlerisch bearbeitet und wieder neu zusammengesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Monika Sartingen-Ludwigs, Schulseelsorgerin und Gemeindereferentin, ist glücklich: „Wir haben in Schwalmtal und Niederkrüchten erfolgreich eine Aktion zum Misereor-Hungertuch durchgeführt. An der Aktion haben insgesamt 28 Personen teilgenommen, es sind zwei Hungertücher entstanden, eins in den Niederkrüchtener Pfarrgemeinden St. Martin und St. Bartholomäus, eins in der Pfarrei St. Matthias.“

Jeder, der bei der Aktion mitmachen wollte, bekam ein Stückchen des Hungertuches von Misereor als Kunstdruck wie ein Puzzleteil nach Hause geliefert und konnte dieses gestalten: beschriften, bemalen, bekleben oder bestempeln, ganz was ihm oder ihr in den Sinn kam.

Jeder durfte seiner Kreativität freien Lauf lassen – Kunst ist frei. Ein Hungertuch wurde in Niederkrüchten, eins in Schwalmtal gestaltet. „Unsere Hungertücher erzählen vom Wandel, besonders auch in den Zeiten von Krisen. Sie erzählen von Füßen und Wegen, von dem weiten Raum, den wir erleben oder eben gerade eher ersehnen, von persönlichen Gedanken, Farben und Gesichtern, die uns bewegen, von Missständen, die wir wahrnehmen und ändern wollen, von unserer Welt, und von Hoffnungen, die wir in uns tragen, wie die goldenen Blumen“, sagt Sartingen-Ludwigs.

Grundlage ist das Hungertuch von Misereor. Geschaffen hat es in diesem Jahr die chilenische Künstlerin Lilian Moreno Sánchez. Basis des Bildes ist ein Röntgenbild, das den gebrochenen Fuß eines Menschen zeigt, der in Santiago de Chile bei Demonstrationen gegen soziale Ungleichheit durch die Staatsgewalt verletzt worden ist. Das Bild ist auf drei Keilrahmen, bespannt mit Bettwäsche, angelegt. Der Stoff stammt aus einem Krankenhaus und aus dem Kloster Beuerberg nahe München. Zeichen der Heilung sind eingearbeitet: goldene Nähte und Blumen als Zeichen der Solidarität und Liebe. Leinöl im Stoff verweist auf die Frau, die Jesu Füße salbt (Lk 7,37f) und auf die Fußwaschung (Joh 13,14ff ).

Geboren 1968 in Buin, studierte Sánchez Bildende Kunst an der Universität in Santiago de Chile und kam durch ein Stipendium nach Deutschland, wo sie ihre Studien an der Akademie der Bildenden Künste in München fortsetzte. Sie lebt und arbeitet heute in Süddeutschland.

Das fertige Hungertuch der Niederkrüchtener Pfarrgemeinden ist auf der Homepage und in der Pfarrkirche St. Bartholomäus ausgestellt. Das Hungertuch der Gemeindemitglieder der Pfarrei St. Matthias wird auf der Homepage und in den Kirchen ausgestellt.

(hb)