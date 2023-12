Bürgerauto für Brüggen, Schwalmtal, Niederkrüchten Der ehrenamtliche Chauffeur

„Eine soziale Ader hatte ich schon immer“, sagt der ehemalige Ingenieur, der aus Mönchengladbach-Rheydt stammt, in Köln studierte und sich der Liebe wegen in Brüggen-Born niedergelassen hat. So arbeitete er bis zur Rente in seinem Beruf, machte Karriere, widmete sich in seiner Freizeit aber immer schon mit Leidenschaft dem Ehrenamt. „Mir ging es nie schlecht“, erinnert Schumachers sich, „das war wohl der Hauptgrund, warum ich Menschen, die es schwerer haben, helfen wollte und will.“