Lichterfahrt der Landwirte Bauern erleuchten mit Demo die Nacht

Leuchtende Traktoren auf der Straße, leuchtende Augen bei Zuschauern am Wegesrand: So sieht es aus, wenn die Landwirte im Advent auf Lichterfahrt durch den Kreis Viersen gehen. Am dritten Adventswochenende waren die Gemeinden Schwalmtal, Niederkrüchten und Brüggen an der Reihe. Gestartet ist der Trecker-Treck in Waldniel. Schön anzusehen, aber es hat auch einen ernsten Hintergrund: Die Bauern wollen mit den Fahrten auch auf die Probleme ihrer Zunft hinweisen und bei den Verbrauchern um Solidarität werben.