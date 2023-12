Serie „Sicher zu Hause“ Worauf Einbrecher es besonders abgesehen haben

Geld, Kreditkarten und Wertgegenstände, die schnell zu Geld gemacht werden können wie etwa Schmuck und Uhren stehen hoch im Kurs. Und wenn solche kleinen, aber wertvollen Gegenstände dann in der Kommode im Flur, in der Schublade im Wohnzimmer oder im Kaffeebecher über der Spüle aufbewahrt werden, sagt die Polizei, haben die Täter leichtes Spiel an „brauchbare“ Beute zu kommen. Solche Gegenstände haben auch den Vorteil, dass sie klein sind und mit wenig Aufwand vom Tatort abtransportiert werden können. Ein Einbrecher, der mit einem riesigen Flachbildfernseher unterm Arm durch ein Wohngebiet spaziert, läuft Gefahr, schnell aufzufallen.