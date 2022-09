Wirtschaft in der Burggemeinde : Neues Geschäft im Brüggener Zentrum

Kosta Goumagias im 80 Quadratmeter großen Geschäft. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Für den ehemaligen Dessousladen am Burgwall in Brüggen gibt es einen neuen Mieter. Betrieben wird er von einem Ehepaar. Was es plant.

An einer markanten Stelle in der Burggemeinde, am Brüggener Burgwall unweit der Burg, ist der frühere Dessousladen einer Neueröffnung gewichen: Soeben haben Maria Tzavella und ihr Mann Kosta Goumagias dort auf 80 Quadratmeter „Namunera“ eröffnet. Mit viel griechischem Charme eingerichtet, verkaufen sie dort unterschiedliche Naturprodukte. Es ist bereits das zweite Geschäft; gestartet haben sie im März 2022 in Born. Und sie haben noch mehr vor, nicht nur in Brüggen.

Das griechisch-stämmige Ehepaar – er wurde im Norden des Landes geboren, sie auf dem Peloponnes – lebt seit Jahren in Deutschland, seit 15 Jahren in der Burggemeinde. Die Liebe zur Heimat bestehe aber unverändert – insbesondere die zu natürlichen, hochwertigen Erzeugnissen zum Kochen und zur Schönheitspflege. „Wir kennen nicht nur die Produkte, sondern auch alle Lieferanten und Produzenten persönlich“, sagt das Paar. Jedes einzelne Produkt werde sorgfältig ausgewählt; das wichtigste Kriterium sei neben der Qualität der schonende und sorgfältige Umgang mit der Natur.

Zum Sortiment für alle, die gern kochen und essen, gehören Olivenöle (etwa mit 17 verschiedenen Aromen und in unterschiedlichen Preisklassen) und Essige, Gewürze, Honig, Konfitüren, Tee, Knabbereien, Oliven, Linsen, Bohnen, Weine und Spirituosen. „Wir bieten natürliche Pflegeprodukte wie Cremes, Seren und Seifen“, so die Geschäftsleute. Bisher seien die beliebtesten Produkte bei den Kunden das „Premium extra vergine Olivenöl“ und Olivenöl mit Mango-Orangen-Aroma. Wer ein Geschenk sucht, kann sich das Ausgewählte in einem Korb zusammenstellen lassen.

Unweit der Brüggener Burg befindet sich „Namunera“. Fotos (2): Buschkamp Foto: Daniela Buschkamp

Das Paar hat noch viel vor: „Wir suchen weitere Standorte, etwa in Goch oder Erkelenz.“ Noch im Aufbau befindet sich der Online-Shop. Für die Brüggener Neueröffnung planen die beiden, ihren Kunden zum Mitnehmen Mokka und kalte Getränke wie Frappé, Espresso und Cappuccino freddo sowie Blätterteig mit süßen und herzhaften Füllungen anzubieten.