Freizeit in Schwalmtal : Solarbad bietet in den Ferien Gratis-Schwimmkurse

Schwalmtal Ein tolles Angebot für alle, die schwimmen lernen wollen, gibt es während der Sommerferien in Schwalmtal. Was Sie dazu wissen müssen.

(busch-) Kostenlose Schwimmkurse? Die gibt es in den Sommerferien im Waldnieler Solarbad. „Das ist durch Fördermittel des Landes NRW möglich“, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Wer bereits den Beitrag gezahlt hat, kann von diesem Montag an gegen Vorlage der ausgestellten Quittung eine Erstattung beantragen. E-Mails sind an Leona Mesken zu richten unter: leona.mesken@gemeinde-schwalmtal.de. Teilnehmer der Intensiv-Schwimmkurse sollen das Seepferdchen in den Sommerferien erlangen. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Wassergewöhnung. Gelernt wird in Gruppen mit bis zu sechs Kindern; es gibt zehn Unterrichtseinheiten. Eltern, die einen Kursus buchen wollen, müssen ins Solarbad kommen.