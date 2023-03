Radfahren im Kreis Viersen Gratis-Kurse für Pedelec-Fahrer

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei geben zunächst einen Überblick über Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung. Weiterhin werden die Gefahren, aber auch die Chancen der Nutzung eines Pedelecs thematisiert. Ein Bestandteil des Kurses ist ein praktischer Teil, in dem der Umgang mit dem Pedelec in verschiedenen Situationen geübt wird. Die Kurse werden in Nettetal, Niederkrüchten und Viersen angeboten. Der erste Kursus startet am Mittwoch, 22. März, um 14 Uhr im VHS-Zentrum am Willy-Brandt-Ring 40 in Viersen, weitere Kurse dort sind am 19. April, 10. Mai und 14. Juni. Der erste Kursus in Niederkrüchten findet am Dienstag, 4. April, statt, weitere Kurse dort sind am 9. Mai und 13. Juni. In Nettetal startet der erste Kursus am Mittwoch, 5. April. Weitere Pedelec-Kurse sind über die Website der VHS über das Suchwort „Pedelec“ zu finden.