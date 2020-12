Kirche im Kreis Viersen : Gottesdienste an den Festtagen

Blick in die Alte Kirche in Nettetal-Lobberich, wo der Jüchener Pfarrer Ulrich Clancett an Heiligabend eine TV-Messe halten wird. Foto: Gundhild Tillmanns

Kreis Viersen Von Drive-In-Christmette bis Waldweihnacht: Die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden organisieren Ausgefallenes, aber auch Klassisches.

Für die Gottesdienste sind in diesem Jahr aufgrund von Corona Anmeldungen von Nöten. Die Anmeldungen laufen über die jeweiligen Pfarrbüros der Kirchen. Sollten durch die Landesregierung weitere Corona-Maßnahmen ergehen, hat dies möglicherweise auch Auswirkungen auf die Gottesdienste. Auf den Internetseiten der Gemeinden wird der aktuelle Stand ebenfalls angegeben.

KATHOLISCHE KIRCHEN:

ALT-VIERSEN

St. Remigius: Heiligabend, 15.30 Uhr, Drive-in-Wortgottesdienst für Kinder und Familien sowie 18 Uhr, Drive-In-Christmette, jeweils auf dem Viersener OBI-Parkplatz. Pfarrgarten St. Remigius, jeweils 14 und 15.30 Uhr, Wortgottesdienst für Kleinkinder und Familien. 25. und 26. Dezember, jeweils 8 Uhr und 11 Uhr, Heilige Messe. St. Peter: Heiligabend, 13 bis 16.30 Uhr, „Lob an der Krippe“ (Besucher erhalten nach Anmeldung einen Slot für die Besichtigung der begehbaren Weihnachtsgeschichte). 25. und 26. Dezember, jeweils 11 Uhr, Heilige Messe. St. Marien: Heiligabend, 16 Uhr, Wortgottesdienst für Kinder und Familien. 25. und 26. Dezember, jeweils 9.30 Uhr, Heilige Messe. St. Notburga: 25. und 26. Dezember, jeweils 9.30 Uhr, Heilige Messe. St. Helena: 25. und 26. Dezember, jeweils 9.30 Uhr, Heilige Messe.

DÜLKEN/BOISHEIM

St. Peter Boisheim: Heiligabend, 18 Uhr, Christmette; 26. Dezember, 11 Uhr, Festmesse. St. Ulrich Dülken: Heiligabend, 14 Uhr und 15.30 Uhr, Kleinkindergottesdienst; 25. Dezember, 11 Uhr, Festmesse. Herz Jesu Dülken: Heiligabend, 14.30 Uhr, Familien-Wortgottesfeier. 16 Uhr weihnachtliche Wortgottesfeier für Senioren. 18 Uhr, Christmette. 26. Dezember, 11 Uhr, Festmesse. St. Cornelius Dülken: Heiligabend, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr, weihnachtliche Kurzandachten mit Krippengang. 16.30 Uhr, Christmette für Familien. 18.30 Uhr, Christmette. 25. Dezember, 9.30 Uhr, Festmesse. 18 Uhr, Vesper. 26. Dezember, 9.30 Uhr, Festmesse.

SÜCHTELN

St. Clemens: Heiligabend, 14.30 Uhr, Wortgottesdienst für junge Familien; 16 Uhr, 18 Uhr und 22 Uhr, Christmette. 25. Dezember, 8 Uhr, 10.30 Uhr und 11 Uhr, Heilige Messe. 26. Dezember, 8 Uhr, 10.30 Uhr und 12 Uhr, Heilige Messe. St. Franziskus: 25. Dezember, 9.30 Uhr, Heilige Messe. St. Maria Helferin: 26. Dezember, 9.30 Uhr, Heilige Messe.

NETTETAL

Breyell St. Lambertus: Heiligabend, 17 Uhr, Christmette. 21 Uhr, Christmette. 25. Dezember, 11 Uhr, weihnachtliche Festmesse. 15 Uhr, Heilige Messe in polnischer Sprache. 26. Dezember, 8.15 Uhr und 11 Uhr, Eucharistiefeier. Schaag St. Anna: Heiligabend, 17 Uhr, Christmette. 18.45 Uhr, Andacht zum Heiligen Abend. 25. Dezember, 9.30 Uhr, weihnachtliche Festmesse. 26. Dezember, 9.30 Uhr, Eucharistiefeier. Kaldenkirchen St. Clemens: Heiligabend, 19.30 Uhr, Christmette mit Kollekte für die Pfarre. 25. Dezember, 9.30 Uhr und 18 Uhr, Festhochamt mit Kollekte für Adveniat. 26. Dezember, 9.30 Uhr und 18 Uhr, Messe mit Kollekte für die Pfarre. Leuth St. Lambertz: Heiligabend, 18 Uhr, Christmette mit Kollekte für die Pfarre. 25. Dezember, 11 Uhr und 12 Uhr, Festhochamt mit Kollekte für Adveniat. 26. Dezember, 11 Uhr und 12 Uhr, Messe mit Kollekte für die Pfarre. Hinsbeck Sportplatz: Heiligabend, 17 Uhr, Ökumenischer Familiengottesdienst auf dem Sportplatz in Hinsbeck. Hinsbeck St. Peter: Heiligabend, 17 Uhr, Gottesdienst für Senioren. 25. Dezember, 9.30 Uhr, Hochamt. 26. Dezember, 9.30 Uhr, Heilige Messe. Lobberich St. Sebastian: Heiligabend 21 Uhr, Christmette. 23.20 Uhr, Fernsehübertragung aus der Alten Kirche in Lobberich zur Heiligen Nacht (ARD). 25. Dezember, 8 Uhr, Heilige Messe. 9.30 Uhr, Hochamt. 11.15 Uhr, Heilige Messe. 26. Dezember, 11.15 Uhr, Heilige Messe.

SCHWALMTAL

St. Matthias Waldniel: Heiligabend für Kinder, Krippenfeiern finden um 14 Uhr und 15 Uhr in St. Michael, 14 und 15 Uhr in St. Georg, 14.30 Uhr in St. Jakobus und 15 Uhr in St. Gertrud statt. Weihnachtsgottesdienst für Kinder, 16.30 Uhr auf der Wiese an der Dorfstraße 31 in Amern. Hirtenführungen zur „lebendigen Krippe“ von 14 Uhr bis 16 Uhr alle zehn Minuten im Kirchgarten St. Mariä Himmelfahrt. Amern St. Georg: Heiligabend, 16.30 Uhr und 18.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst mit Kommunionausteilung. 24 Uhr, Christmette. 25. Dezember, 11 Uhr, Festmesse. 26. Dezember, 17 Uhr, Heilige Messe. Dilkrath St. Gertrudis: Heiligabend, 16.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst mit Kommunionausteilung. 18.30 Uhr, Christmette. 26. Dezember, 9.30 Uhr, Heilige Messe. Lüttelforst St. Jakobus: Heiligabend, 16.30 Uhr, Christmette. 26. Dezember, 11 Uhr, Heilige Messe. Waldniel St. Mariä Himmelfahrt: Heiligabend,16.30 Uhr. Weihnachtsgottesdienst mit Kommunionausteilung. 18.30 Uhr, Christmette (bereits ausgebucht). 25. Dezember, 11 Uhr, Festmesse. 26. Dezember, 11 Uhr, Wortgottesdienst mit Kindersegnung. Waldniel St. Michael: Heiligabend, 16.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst mit Kommunionausteilung. 18.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst mit Kommunionausteilung oder Christmette. 22 Uhr, Christmette. 25. Dezember, 9.30 Uhr, Festmesse. 26. Dezember, 9.30 Uhr, Heilige Messe. Waldniel Schulhof der Europaschule: Heiligabend, ab 23.15 Uhr ökumenisches Offenes Singen. Amern St. Anton: 26. Dezember, 11 Uhr, Heilige Messe besonders für Trauernde.

NIEDERKRÜCHTEN

Vor der Kirche St. Bartholomäus: Heiligabend, 15 Uhr und 16 Uhr, Andacht für Kleinkinder. 17 Uhr und 18 Uhr, Andacht für Kinder im Grundschulalter. St. Bartholomäus: Heiligabend, 20 Uhr, Christmette. 25. Dezember, 11.30 Uhr, Heilige Messe. 26. Dezember, 11.30 Uhr, Heilige Messe. Vor der Kapelle in Brempt: Heiligabend, 17 Uhr, Wortgottesdienst. Vor der Kirche St. Martin: Heiligabend, 22 Uhr, Wortgottesdienst. St. Martin: 25. Dezember, 8.30 Uhr, Heilige Messe. 26. Dezember, 8.30 Uhr, Heilige Messe.

BRÜGGEN

St. Peter Born: Heiligabend, 17 Uhr, Christmettte. 25. Dezember, 10 Uhr, Hochamt. 26. Dezember, 10 Uhr, Wortgottesdienst. St. Mariä Himmelfahrt Bracht: Heiligabend, 18 Uhr, Christmettte. 25. Dezember, 11.30 Uhr, Hochamt. 26. Dezember, 11.30 Uhr, Heilige Messe. St. Nikolaus Brüggen: Heiligabend, 23 Uhr, Christmette. 25. Dezember, 10 Uhr, Wortgottesdienst. 26. Dezember, 17.45 Uhr, Heilige Messe. St. Maria Helferin Lüttelbracht: 25. Dezember, 8.30 Uhr, Hirtenamt.

EVANGELISCHE KIRCHEN:

ALT-VIERSEN

Heiligabend, 15 Uhr, Familien-Wald-Weihnacht rund um den Bismarckturm am Hohen Busch. 17 und 18 Uhr, Weihnachtsmeditationen in der Kreuzkirche. 22 Uhr, Christnacht. 25. und 26. Dezember, jeweils 10 Uhr Gottesdienst.

DÜLKEN

Heiligabend, Christuskirche, Gottesdienst 16.30 Uhr, 17.30 Uhr und 18.30 Uhr. Auf der Wiese an der Christuskirche gibt es um 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr ebenfalls einen Gottesdienst. Die Gottesdienste16 Uhr und 16.30 Uhr richten sich an Familien mit jungen Kindern. Um 22 Uhr wird der Heilige Abend mit einem gemeinsamen Weihnachtssegen um die Kirche beschlossen. 25. Dezember, 10.45 Uhr, Online-Andacht (www.ekduelkem.de, Rubrik Gottesdienste). 26. Dezember, 10 Uhr, Gemeinsamer Gottesdienst aller drei evangelischen Gemeinden in der Viersener Kreuzkirche.

SÜCHTELN

Heiligabend, ab 14 Uhr, Weg nach Bethlehem (an drei Stationen wird die Weihnachtsgeschichte für Familien mit Kindern in den Gärten der Gemeinde dargestellt), Startpunkt Katharina-von-Bora-Haus, Westring 23 in Süchten. 14 Uhr, Familiengottesdienst, Johanniskirche, LVR-Gelände Süchteln. 25. Dezember, 9.30 Uhr, Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche. 26. Dezember, 10 Uhr, gemeinsamer Gottesdienst aller drei evangelischen Gemeinden in der Kreuzkirche Viersen.

NETTETAL

Lobberich: Heiligabend, 11 Uhr, Kurzgottesdienst für die Kleinsten mit Familie. 15 Uhr, Familiengottesdienst in Form eines Mitmachgottesdienstes zu Bildern einer pfiffig gestalteten Weihnachtsgeschichte. Hinsbeck: Heiligabend, 17 Uhr, musikalischer Festgottesdienst im Freien. St. Peter, 17 Uhr, Weihnachtsandacht für Senioren. Sportplatz Hinsbeck, 17 Uhr, Wortgottesdienst, zu dem die katholische Gemeinde einlädt. 25. Dezember, 10 Uhr, Festgottesdienst. Kaldenkirchen: Heiligabend, 14 Uhr, Familienchristvesper mit Krippenspiel. 15.45 Uhr und 17.30 Uhr, Christvesper. 25. Dezember, 10 Uhr, Weihnachtsgottesdienst. Breyell: Heiligabend, 16 Uhr, Familiengottesdienst im Gemeindegarten Breyell. 22 Uhr, Christmette im Gemeindegarten Breyell. 25. Dezember, 10.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst in der Kirche. Bracht: Heiligabend, „Weihnachten unter einem anderen Stern“, es handelt sich um ökumenische Straßenandachten.

SCHWALMTAL

Die Gottesdienste der evangelischen Gemeinde Schwalmtal finden an Heiligabend open air auf dem Schulhof der Hauptschule in Schwalmtal-Waldniel statt. 14 Uhr Krippenandacht für Kindergartenkinder. 15.15 Uhr Familiengottesdienst mit Kindern aus Waldniel. 16.45 Uhr, Familiengottesdienst mit Kindern aus Amern und Niederkrüchten. 18.15 Uhr Predigtgottesdienst. 23.15 Uhr, ökumenisches offenes Singen. Waldniel: 25. Dezember, 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl (Wein). Amern: 26. Dezember, 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl (Saft).

NIEDERKRÜCHTEN

Elmpt: Heiligabend, 15.30 Uhr Bürgersaal Elmpt, Schulstraße 25, Weihnachtsgottesdienst

BRÜGGEN