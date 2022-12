Weihnachtsgottesdienste Kreis Viersen Gottesdienst-Termine an den Festtagen

Süchteln: 24. Dezember, 15 Uhr, Familiengottesdienst in der Johanniskirche. 15 Uhr, Gottesdienst für kleine Leute in der Stadtkirche. 17 Uhr, Christvesper auf dem Lindenplatz. 23 Uhr, Christmette in der Stadtkirche, Start mit einem gemeinschaftlichen Singen bei Fackellicht vor der Kirche. 25. Dezember, 9.30 Uhr, Gottesdienst mit weihnachtlicher Musik in der Stadtkirche. 26. Dezember, 10 Uhr, Gottesdienst im Evangelischen Altenzentrum Haus Johannistal.