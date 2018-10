Gospelmusik in Dülkener Pfarrkirche St. Cornelius

Niederkrüchtener Chor gibt Konzert : Joyful Voices singen von der größten Liebe

Niederkrüchten Der Gospelchor stellt sein aktuelles Programm diesmal nicht in Niederkrüchten, sondern in Dülken vor.

Der Niederkrüchtener Gospelchor Joyful Voices stellt sein aktuelles Programm in diesem Jahr nicht in seiner Heimatkirche St. Bartholomäus vor, sondern in der Dülkener Pfarrkirche St. Cornelius. Das Konzert findet am Freitag, 23. November, statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Im Laufe der vergangenen Monate haben die Chormitglieder neue Stücke einstudiert. Über Besucher, die in bester Gospel-Manier beim Konzert Mitklatschen und -swingen, freuen sich die Joyful Voices sehr. Unter dem Titel „The greatest love“ (Die größte Liebe) präsentieren sie beim Konzert aber auch ruhige Lieder. Die Konzertbesucher erwartet ein Programm im Stil moderner Gospelchöre, arrangiert und dirigiert von Chorleiter Volker Mertens, der den Chor 1006 gründete und in den vergangenen 20 Jahren in der Region bekanntmachte. Inzwischen gehören unzählige Gospelstücke zum Repertoire der Joyful Voices.Das aktuelle Programm basiert auf Stücken aus „Splendor in Heaven“ von Gereon Davis und Tyler Brinson. Die Lieder werden von unterschiedlichen Musikstilen getragen, vereinen aber alle den klassischen, modernen und Southern Gospel in sich.



Damit Besucher auch mitsingen können, hat der Chor zudem klassische und bekannte Stücke in sein Programm aufgenommen. Kurz vor Weihnachten haben Gospel-Fans dann die Gelegenheit, den Chor noch einmal zu hören: Am Sonntag, 23. Dezember, treten die Joyful Voices in Niederkrüchten auf, um für Weihnachtsstimmung zu sorgen.