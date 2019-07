Eier mit Speck in Viersen : Goooood Mooorning, Viersen! Diese Kapelle kann Tote erwecken

Viersen Pauken und Trompeten, Perücken, Spandexhosen, dazu Metalhits und Rockballaden: Mit dieser Mischung hatten Blaas of Glory aus den Niederlanden vergangenes Jahr den Hohen Busch erobert. Mit einer Polonaise, einem wilden durchgeknallten Marsch zum Frühstück und Iron Maiden und Motörhead auf Horn und Xylophon.

Während die einen sich noch im Zelt zum dritten Festivaltag aufraffen oder auf dem Gelände für das Specki-Frühstück anstehen, marschieren die Acht aufs Feld. Spätestens jetzt wird nun auch der letzte wach, der in der Nacht unter dem Pavillon am Camp dem Regen trotzte. Mit den verrückten Kapellmeistern, von denen nahezu jeder eine Art Axl-Rose-Verschnitt darstellt, steigt die Feierlaune direkt wieder an.

Mit ihrer Setlist basteln Blaas of Glory dem Publikum eine bunte Achterbahn: Nach „Ace Of Spades“ geht es zu „Wind Of Change“, in einem Meer aus erhobenen Armen verbinden sich hunderte Stimmen zu einem Chor. Beim zweiten Rundgang durchs Publikum setzen die Niederländer „Final Countdown“ an. Ohne Zögern reihen sich die ersten Mitzieher hinter den Musikern ein. Über Matsche, Gras und darin mittlerweile eingestampfte Luftschlangen zieht nun ein Pulk hinweg, im Takt von Trompete, einem Horn, das über alle Köpfe ragt, Gitarre und Xylophonklängen. In Gummistiefeln, Trekking-Schuhen oder Chucks. Zum Schluss gibt es Applaus, von den Künstlern und für die Künstler, Luftküsse werden in die Menge verteilt.