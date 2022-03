Vorfall in Viersen : Golf-Fahrer flüchtet nach Unfall

Eine 34-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines silberfarbenen VW Golf, der am Montagmorgen an der Vorster Straße in Viersen nach einem Verkehrsunfall flüchtete.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte der Fahrer gegen 6 Uhr beim Abbiegen in die Gerberstraße die Vorfahrt einer 34-jährigen Radfahrerin missachtet. Sie wich aus, um eine Kollision zu vermeiden, und stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. „Der Pkw wendete und flüchtete in Richtung Clörather Straße“, berichtete ein Polizeisprecher. Der Fahrer sei etwa

45 Jahre alt und habe kurzes, dunkelblondes Haar.

Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162 3770.

(mrö)