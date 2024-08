DJ Buddas Erfindung Goldschool – neue Party mit bewährtem Personal

Es mag so klingen, aber mit Buddhismus hat es dennoch nichts zu tun. Denn die Hände in den Schoß legen und meditieren ist DJ Buddas Sache ganz und gar nicht. Hinter diesem Künstlernamen steckt Christoph Jinkertz und der ist in der Viersener Musikszene höchst aktiv – als DJ Budda, als Veranstalter der Trashdance Partys, des The 27+ Clubs und früher auch als ein Teil des Veranstalterteams des Festivals „Eier mit Speck“. Nun hat Jinkertz erneut die Initiative ergriffen. Es gibt eine neue Party, und die hat bald schon Premiere.