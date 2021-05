Abschied aus Viersen : GMG-Geschäftsführer Düwel geht nach Niedersachsen

GMG-Geschäftsführer Jens Düwel. Foto: GMG

Viersen Im September 2018 hatte Jens Düwel seine Stelle in Viersen angetreten. Noch in diesem Jahr möchte er in eine andere Stadt wechseln.

Jens Düwel verlässt Viersen. Der Geschäftsführer der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft (GMG), einer städtischen Tochter, wechselt nach Göttingen. Dort soll er Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen (GWG) werden. Das teilt die Stadt Göttingen auf ihrer Internetseite mit. „Es sind persönliche Gründe“, die ihn zum Wechsel veranlasst haben, sagt Düwel. Genauer möchte er sich dazu nicht äußern. Im September 2018 hatte er seine Stelle in Viersen angetreten. Wann er seinen letzten Arbeitstag in Viersen habe, werde derzeit noch abgestimmt, sagt Düwel. Die Stadt Göttingen meldet, Düwel trete seine neue Stelle am 1. November an. naf/Foto: GMG

(naf)