Adventskalender (11) Geschenke von hier und von Herzen (11)

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der kleinen Aufmerksamkeiten, mit denen man lieben Menschen eine Freude machen kann. Wir stellen Geschenke mit Bezug zu Viersen, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal vor. Für Sonntag, 11. Dezember, empfehlen wir Hochprozentiges, frisch aus Brüggen und besonders lecker bei tieferen Temperaturen: Jochen Netzer, Elezar Fortes und Tim Prüver, die sich Jet nennen, haben eingekauft und Glögg sowie Hot Gin produziert. Der Glögg ist pro Liter für 15 Euro zu haben, die Ein-Liter-Flasche mit „Hot Gin“ wechselt für 25 Euro den Besitzer. Das Trio ist nach zwei Jahren Weihanchtsmarkt-Pause wieder in Brüggen und verkauft diese Getränke auch zum Mitnehmen an seiner Bude auf dem Kreuzherrenplatz. Anders als in den Vorjahren gibt es diesmal keine Lieferung, sondern nur Abholung an der Bude. Die Getränke gibt es ausschließlich während der Markttage in Brüggen am 10./11. Dezember sowie am 17./18. Dezember. Eine Vorbestellung per E-Mail ist möglich an: Jet-2009@web.de.