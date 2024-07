Interview Swantje Day „Sexismus ist noch immer allgegenwärtig“

Swantje Day Zum einen würde ich gerne eine Ausstellung, die das Bündnis bereitstellt, nach Viersen holen. Sie erklärt, was Sexismus überhaupt ist und vieles zu Grenzüberschreitungen, also: Wo fängt Sexismus an? Zum anderen möchte ich von uns als Stadtverwaltung eine Handreichung zum Thema Sexismus herausbringen. Wir haben bereits eine zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Aber es wäre mir wichtig, genau auf gewisse Begrifflichkeiten einzugehen und zu erklären, wo das Kompliment aufhört und wo Sexismus anfängt. Mir ist bewusst, dass das oft nicht einfach ist. Man hört ja oft Sätze wie: ‚Man darf ja gar nichts mehr sagen.‘ Das stimmt so natürlich nicht, deshalb muss genauer darauf eingegangen werden. Zusätzlich könnte ich mir auch vorstellen, dass man Veranstaltungen zum Thema ins Leben ruft. Beispielsweise Lesungen oder Aktionen, wie eben schon erwähnt in Bezug auf Catcalling.