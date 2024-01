Schnee und Glatteis im Kreis Viersen Drei Verletzte, 31 Unfälle, zwei beschädigte Ampeln

Ein 84-Jähriger war am Mittwoch in Vorst auf dem Teresaweg gegen 14.40 Uhr mit seinem Fahrrad gestürzt. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf der Josef-Steinbüchel-Straße in Viersen-Süchteln kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 34-jährige Viersenerin musste ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihr fahrende 22-Jährige, ebenfalls aus Viersen, konnte auf der schneeglatten Straße nicht rechtzeitig bremsen, rutschte in das Auto der Frau hineinrutschte. „Der Sachschaden blieb gering, allerdings wurde die Fahrerin leicht verletzt“, so eine Polizeisprecherin. Um kurz nach 21 Uhr rutschte ein 21-jähriger Viersener mit seinem Auto auf einer Kreuzung in St. Tönis gegen eine Ampel. Dabei wurde einer seiner Mitfahrer, ein ebenfalls 21-jähriger Viersener, leicht verletzt. Gegen 20 Uhr rutschte ein Traktor nach einem Reifenplatzer an der Ecke Venloer Straße/Bücklersstraße in Viersen-Dülken auf schneeglatter Straße gegen eine Ampel, die dabei stark beschädigt wurde.