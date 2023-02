Altweiber in Viersen-Dülken 2023 „Wer sich nicht benimmt, fliegt vom Platz“

Info

Verboten Sogenannte Anscheinwaffen sind in der Partyzone verboten — also beispielsweise die Pistole, die echt aussieht, aber nur knallen kann. Wer sie mitführt, muss sie am Kontrollpunkt abgeben.

Rückgabe Die abgegebenen Anscheinwaffen werden an den Kontrollstellen gelagert und können dort abgeholt werden. Was nicht abgeholt wird, ist von Freitag an im Fundbüro, Theodor-Frings-Allee, abzuholen.