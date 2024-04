Glasfasernetz-Ausbau in Viersen Altes Pflaster an der Goethestraße wird wiederhergestellt

Viele Haushalte an der Straße haben in den letzten Wochen einen Anschluss an das Glasfasernetz erhalten. Es verspricht Daten in Lichtgeschwindigkeit zu transportieren, sodass größere Datenmengen ohne Qualitätsverlust aus dem Internet gezogen werden können sowie eine HD-Qualität bei Filmen erreicht werden kann. Für viele Anwohner der Goethestraße war es also ein positiver Lichtblick, als das Unternehmen Deutsche Glasfaser mit den Arbeiten anfing. Doch damit tauchte ein anderes Problem auf: die Veränderung des Bürgersteigs. Dieser setzt sich nicht aus quadratischen Gehwegplatten, sondern aus liebevoll gepflasterten Halbkreisen zusammen. Nach den ersten Bauarbeiten waren die Pflastersteine zum Teil entfernt worden. Von Hausnummer 2 bis Hausnummer 28 war ein Streifen des Bürgersteigs seitdem asphaltiert. Für die Bewohner war das Ganze ein Schock. „Wir haben alle protestiert“, berichtet Lena Sendlbeck. Die 80-jährige Frau zeigte sich jetzt erleichtert, dass es mit den Bauarbeiten losgehe. „Man muss den Bauarbeitern aber auch die Zeit lassen“, erklärt sie weiter. Wenn es Fragen über die aktuelle Lage gegeben habe, hätten die Bauarbeiter freundlich darüber aufgeklärt, schildert sie. Sie würde allerdings keinen Glasfasernetz-Anschluss brauchen, erklärt sie.