Kreis Viersen : Glasfaser-Störung behoben – Schaden durch Bauarbeiten

Kreis Viersen Die großflächige Störung im Netz der Deutschen Glasfaser ist nach rund 24 Stunden behoben worden. Grund für die Störung seien „Tiefbauarbeiten eines anderen Telekommunikationsunternehmens“ gewesen, wie ein Sprecher der Deutschen Glasfaser mitteilt.

Durch diese seien einzelne Fasern einer für das Versorgungsgebiet elementaren Hauptleitung beschädigt worden. Eine „Taskforce“ habe am Donnerstagmorgen einige Fasern umprogrammiert und sei nun damit beschäftigt, die Leitung zu reparieren, was jedoch keine weiteren Störungen versuchen soll, so das Unternehmen. „Seit kurz nach 10 Uhr sind die meisten Haushalte wieder online“, sagte der Sprecher, „wir erwarten, dass durch das Fortschreiten der Reparaturarbeiten im Laufe des Tages alle restlichen Haushalte ebenfalls wieder angeschlossen werden.“ Für den Schaden müsse nun das Konkurrenzunternehmen aufkommen. Rund 1500 Haushalte waren im Kreis Viersen und in der Region seit Mittwochmorgen ohne Internet.