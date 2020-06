Breitbandausbau im Kreis Viersen : Schnelleres Internet für Niederkrüchtener

An der Roermonder Straße wurde das Material für den Ausbau gelagert. Foto: Daniela Buschkamp

Der Kreis Viersen baut in Kooperation mit seinen neun Kommunen und dem Unternehmen Deutsche Glasfaser innerhalb von zwei Jahren das Breitbandnetz im Kreisgebiet aus. In Niederkrüchten hat der geförderte Ausbau soeben begonnen.

Soeben hat der geförderte Ausbau für schnelleres Internet auch in der Gemeinde Niederkrüchten begonnen. Die Bauarbeiten starteten an der Straße „Boscherhauen“, aktuell sind bereits drei Kilometer Glasfaserkanel verlegt worden, erklärte eine Sprecherin des Kreises Viersen auf Anfrage. „Konkret sind 90 Haushalte förderfähig, davon haben bereits 36 einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen“, erklärte sie weiter.

Der Kreis Viersen baut in Kooperation mit seinen neun Kommunen und dem Unternehmen Deutsche Glasfaser innerhalb von zwei Jahren das Breitbandnetz im Kreisgebiet aus. Dabei geht es um insgesamt 4000 Haushalte, die zurzeit noch unterversorgt sind. Auch sie sollen in Zukunft Internet im Gigabit-Bereich nutzen können. Es gibt drei Bauphasen: Zur ersten Phase gehört neben Schwalmtal und Kempen auch die Gemeinde Niederkrüchten. Die Bauarbeiten in der Gemeinde Schwalmtal laufen bereits.