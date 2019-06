Niederkrüchten : Glanzvolles Jubiläumsschützenfest in Overhetfeld

Niederkrüchten In Overhetfeld feierte die St.-Maria-Bruderschaft das große Jubiläumsschützenfest.

Die St.-Maria-Bruderschaft Overhetfeld feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Der stellvertretende Diözesanbundesmeister Franz Rosenberger übergab deshalb die Hochmeisterplakette des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften, CDU-Landtagsabgeordneter Markus Optendrenk die Ehrenplakette des Landes NRW. Frank Schubert gratulierte für den Bruderschafts-Bezirksverband Niederkrüchten. „Es ist schön, wenn wir anlässlich unserer Prunkfeierlichkeiten gemeinschaftliche Lebensfreude zum Ausdruck bringen“, sagte Jörg Wolters, erster Brudermeister der St.-Maria-Bruderschaft Overthetfeld. „Es sind Tage, an denen die Freude unserer Majestäten ansteckend wirkt. Es sind Tage, an denen wir den Alltag hinter uns lassen. Es ist die Zeit, in der wir im Kreise unserer Freunde und Nachbarn ein paar fröhliche Stunden erleben.“

Der damalige St.-Maria-Vorsitzende Konrad Polms erwähnte in der Chronik, dass sich in den 1970-iger Jahren die Mitgliederzahl auf 190 fast verdoppelte. „Heute können wir sogar auf eine Mitgliederzahl von 230 stolz sein“, sagte Wolters. Neben Minister Michael Piel zog St.-Maria-Brudermeister Jörg Wolters an der Seite seines Bruders und Schützenkönigs Ingo Wolters mit. Dank richtet die Bruderschaft an die Gemeindeverwaltung für die unkomplizierte Hilfe beim Königsbogen, er liegt in der Einsichtnahme von der Straße „An der Heiden“ zur Dilborner Straße. In die Dilborner Straße gibt es keine Sichtmöglichkeit, aus verkehrstechnischen Gründen. „Kurzerhand hat die Gemeinde die Straße ,An der Heiden’ zur Einbahnstraße für die Tage des Schützenfestes erhoben“, sagt St.-Maria-Geschäftsführer Marco Goertz. Viele Kinder sind bei den Umzügen unterwegs gewesen. „Das Problem des Nachwuchsmangels kennen wir nicht, weil wir die Mini-Jäger über die Jungjäger zum Jägerzug bringen. Wir führen somit die jungen Burschen schon sehr früh an die Tradition heran“, sagt Goertz.